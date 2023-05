Tennis, Alcaraz: "Favorito del Roland Garros? Non credo"

Il tennista ha parlato prima della finale di Madrid

06-05-2023 13:15

Carlos Acaraz continua il suo percorso su terra rossa con la finale del Mutua Madrid Open 2023. Ieri, l’iberico, ha festaggiato 20 anni e ne ha parlato in conferenza stampa.

“Non sento grande differenza in questo momento nell’aver compiuto 20 anni. Non sono più un adolescente ma sono la stessa persona di ieri (sorride). Non mi sento più adulto o con più esperienza solo perché ho compiuto 20 anni”. A Barcellona ha detto di essere cresciuto in concentrazione. Ma in cos’altro è migliorato negli ultimi 12 mesi lo spagnolo? “La concentrazione è tutto per me. E’ fondamentale essere concentrati per tutta la gara”.

N “Non lo so, alla fine c’è Tsitsipas che è di grande livello, Djokovic sarà sempre il favorito, Nadal anche perché è il suo torneo. Anch’io mi metto in cima a quella lista, penso di giocare a un buon livello e di avere buoni risultati, giocando con molta fiducia”.