Tennis, Alcaraz: "Non è cambiato nulla da quando sono numero uno"

05-10-2022 15:02

A sorpresa, Carlos Alcaraz da qualche settimana nuovo numero uno al Mondo è uscito subito fuori di scena ad Astana.

Lo spagnolo si è arreso al lucky loser belga David Goffin.

Nel post partita Alcaraz è così arrivata l’analisi dello spagnolo: “È stata una sfida molto dura, David ha giocato in maniera magnifica. Tornare alla competizione non è mai facile dopo tanto tempo, avevo già giocato su questo campo in due occasioni ma essendo così lento non è affatto facile abituarsi”

E poi: “La verità è che sono sempre lo stesso, non credo sia cambiato nulla in me per diventare numero uno. Il mondo del tennis non si ferma mai, ogni settimana una nuova avventura e non puoi pensare e ricordare quello che hai fatto. È stato spettacolare vincere gli US Open, ma quello che devi fare è rimanere concentrato sull’allenamento e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti”.