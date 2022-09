Tennis, Berrettini: «Emozionato da Basket e volley»

13-09-2022 17:26

Matteo Berrettini, dopo gli US Open, torna in campo per la Coppa Davis. L’azzurro, intanto, ha parlato dei recenti successi di volley e basket a Gazzetta dello Sport.

“Mi sono emozionato con la pallavolo e del basket sono particolarmente tifoso, sono stato anche a Milano a vedere la partita con la Gran Bretagna e mi sono fermato con i ragazzi negli spogliatoi. Rispetto a chi pratica uno sport individuale, loro sono sicuramente più abituati a vivere in team e quindi lavorare per il bene di tutti, credo sia questo l’esempio più bello da cogliere. Degli azzurri del volley, invece, mi ha colpito quanto tirino forte, non ho idea di come facciano a controllare la palla a quelle velocità ed è un’altra delle cose che devo imparare da loro”.