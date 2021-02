Tennis, Bresnik: "Monfils può vincere un torneo del Grande Slam"

Gunter Bresnik è stato senza dubbio il padre tennistico di Dominic Thiem col quale ha raggiunto incredibili traguardi come top ten, finali Slam, titoli ATP. Ma tutto ha una fine e lo storico rapporto tra i due si è interrotto nell’aprile del 2019, purtroppo in malo modo con tanto di intervento di un giudice del tribunale.

Dallo scorso novembre, Bresnik ha iniziato a lavorare con Gael Monfils e finalmente la loro collaborazione è stata ufficializzata nelle ultime ore.

“Il suo manager mi ha contattato a novembre, poi mi ha chiamato direttamente Gael. Non mi aspettavo una cosa del genere. È un ragazzo molto simpatico. In termini sportivi, il miglior atleta del circuito. Può vincere un torneo del Grande Slam, ne sono sicuro. Gael ha molto talento. Ogni anno è sempre protagonista su You Tube, perché ha grandi colpi. In campo i suoi risultati possono essere considerati modesti, ma ha raggiunto le semifinali al Roland Garros e agli Australian Open”.

OMNISPORT | 02-02-2021 16:09