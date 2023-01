Tennis, caso Giorgi: dall'Australia non si sbilanciano

09-01-2023 17:18

Con l’avvicinarsi dell’Australian Open si potrebbe creare una situazione spinosa riguardo l’azzurra Camila Giorgi, attualmente già in Australia.

La marchigiana è indagata per falso ideologico e non avrebbe mai ricevuto la vaccinazione anti covid. Ci si chiede quindi cosa ne sarà per la giustizia ordinaria e per quella sportiva. Attualmente, come insegna la presenza di Djokovic nella terra dei canguri, non è richiesto l’obbligo vaccinale ma fino all’anno scorso le regole erano diverse.

Ne ha parlato anche il ministro dello sport e del turismo dello Stato della Victoria Anthony Carbines: “Chi entra o non entra è questione che riguarda il governo federale. Lasceremo a loro fare indagini e accertamenti su tali questioni”