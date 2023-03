Tennis, Challenger di Phoenix: Berrettini vince il derby

L'atleta romano ha superato Mattia Bellucci nel primo turno del torneo: negli ottavi affronterà il n.186 del mondo Aleksandar Vukic

17-03-2023 12:41

Matteo Berrettini ha vinto il derby italiano nel Challenger di Phoenix, approdando agli ottavi di finale dove affronterà l’australiano Aleksandar Vukic, numero 186 del mondo. Il tennista romano ha superato Mattia Bellucci, numero 150 al mondo ripescato per la rinuncia di Ivashka, con il punteggio di 6-4, 6-4.

Berrettini ha confezionato 9 ace in partita e ha conquistato l’85 per cento dei punti con la prima e il 48 per cento in risposta alla seconda in battuta dell’avversario. Vukic ha sconfitto l’altro italiano Matteo Arnaldi con il punteggio di 6-2 4-6 6-3.