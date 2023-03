Tennis, clamorosa idea: Del Potro torna a giocare?

Il tennista ne ha parlato a Fox Sports Argentina

26-03-2023 12:40

Juan Marrin Del Potro uno dei talenti più cristallini del tennis da febbraio 2022 ha detto addio al tennis. Troppi i problemi fisici e i guai. Ora però si parla di un suo possibile ritorno. Lo stesso argentino si è espresso sulla vicenda a Fox Sports Argentina.

“Non sarà mai un problema prendere in mano una racchetta e vedere come mi sento – ha detto –. La situazione fisica e il mio ginocchio sono qualcosa con cui lavoro ogni giorno. Lascerò la finestra del tennis aperta, come ho detto almeno fino agli US Open. È il torneo più speciale per me. Ho ancora tempo, comincerò ad allenarmi, per vedere come risponde la mia gamba. E vedrò se posso farlo o no”.

Il tennista quindi, si darà tempo fino ad agosto e all’ultima prova Slam dell’anno per capire se tornare.

A febbraio durante l’ultimo match aveva detto: “Quello che ho vissuto stasera è indimenticabile. Se oggi è stata la mia ultima partita, me ne vado felice”. Aveva anche dichiarato di aver bisogno di un ginocchio sano “per vivere senza dolore”.

Gli Us Open, tra l’altro, sono per lui un torneo speciale dato che li vinse nel 2009 grazie al successo contro Federer.