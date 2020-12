Tennis, Coppa Davies: la Serbia avrà come capitano Viktor Troicki

Nulla di ufficiale, ma in Serbia, le voci su un possibile cambio di capitano in Coppa Davies, trovano fondamento. I media danno davvero per probabile l’avvicendamento sulla panchina serba.

Viktor Troicki a meno di clamorosi colpi di scena al momento improbabili, sarà il nuovo capitano di Davies e andrà a sostituire Nenad Zimonjic il cui contratto scade proprio quest’anno. Secondo quanto scrivono i media serbi, l’ex numero 12 del mondo, dovrebbe firmare un contratto fino alle Olimpiadi del 2024.

Anche i giocatori ringraziano il vecchio capitano e accolgono con nuovi stimoli Troicki: “Siamo tutti amici, Zimonjic ha fatto un ottimo lavoro, ma ora Viktor è il nostro capitano, abbiamo sostenuto tutti la sua candidatura e non vediamo l’ora di tornare a giocare in nazionale”.

OMNISPORT | 16-12-2020 15:03