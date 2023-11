Tutte le partite e i risultati della Final 8 della Coppa Davis 2023 che si gioca a Malaga dal 21 al 26 novembre

21-11-2023 14:45

Le fasi finali della Coppa Davis 2023 si disputano a Malaga, in Spagna. Il nuovo format prevede la partecipazione di 8 squadre, che sono giunte a questo appuntamento finale dopo una lunga fase eliminatoria. Queste le squadre che si contendono l’insalatiera: Gran Bretagna, Serbia, Canada, Finlandia, Repubblica Ceca, Australia, Olanda e Italia. L’Italia non vince questo torneo dal lontanissimo 1976.

In questa nuova formula della Coppa Davis ogni sfida è composta da due singolari e un doppio: vince la nazionale che si impone in almeno 2 match su 3. I nomi dei giocatori impiegati vengono comunicati un’ora prima del primo match in programma. La scaletta è fissa: primo singolare (tra i numeri due); secondo singolare (tra i numeri 1); doppio.

Quarti di finale

Il team guidato da Pippo Volandri è arrivato qui con non poca fatica e tante polemiche, dovute soprattutto all’atteggiamento tenuto da Sinner nei turni precedenti. Adesso che il fenomeno di San Candido è tornato convocabile, è stato subito aggiunto al gruppo e guiderà la pattuglia azzurra formata anche da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli. L’Italia è nella parte bassa del tabellone: subito affronta l’Olanda che è un avversario molto temibile e poi la vincente del big-match Gran Bretagna-Serbia, con il rischio concreto di incrociare di nuovo Nole Djokovic. Molto meno qualitativa la parte alta del tabellone con squadre senza top player in rosa.

Canada-Finlandia martedì 21 novembre ore 16.00 Repubblica Ceca-Australia mercoledì 22 novembre ore 16.00 ITALIA-Olanda giovedì 23 novembre ore 10.00 Serbia-Gran Bretagna giovedì 23 novembre ore 16.00

Semifinali

Le semifinali si giocano il 24 e il 25 novembre. Si affrontano le squadre vincitrici delle due sfide della parta alta del tabellone e quelle delle due sfide della parte bassa.

Canada/Finlandia-Repubblica Ceca/Australia venerdì 24 novembre ore 16.00 ITALIA/Olanda-Serbia/Gran Bretagna sabato 25 novembre ore 16.00

Finale

TBD domenica 26 novembre ore 16.00

Dove vedere tutte le partite della Coppa Davis

La Coppa Davis è trasmessa integralmente da Sky, per cui può essere vista in streaming sottoscrivendo un abbonamento con Now

Le partite della nazionale italiana sono invece nel palinsesto di Rai2: cerca nella Guida Tv di Virgilio Sport

Su Virgilio Sport seguiamo in diretta le partite dell’Italia

