Tennis, Djokovic l'unico ad aver vinto 3 volte tutti gli Slam

L'ennesimo record del campione serbo

12-06-2023 14:35

Novak Djokovic ha scritto un’altra pagina di storia.

Domenica ha infatti vinto l’ennesmo titolo Slam, il numero 23 della sua carriera. Grazie a questa vittoria, Djokovic supera Nadal per numero di titoli del Major portati a casa.

Non solo grazie al successo in finale du Ruud (finalista per il secondo anno di fila) diventa pure il primo tennista di sempre ad aver conquistato tutti i titoli Slam almeno tre volte. In bacheca vanta 10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 3 Us Open.

Già nel 2021, vincendo sempre il RG, divenne il primo a vincere per due volte le prove dello Slam, raggiunto però da Nadal quando a gennaio di un anno fa conquistò il suo secondo Australian Open.

A fine match, non a caso, lui stesso ha evidenziato l’importanza di questo traguardo: “Una delle più importanti vittorie, ovviamente. Sapevo che oggi (ieri, ndr) in gioco c’era la storia, ma ho cercato di focalizzare la mia attenzione e i miei pensieri nella prepararsi di questa partita nel miglior modo possibile, per vincere come qualsiasi altra partita. Non posso dire che non ci ho pensato, ma il mio team ha creato una buona bolla intorno a me”.