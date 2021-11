Tennis, Djokovic rischia ma vola in finale a Bercy

06-11-2021 16:35

La legge del più forte persiste e ancora una volta, Novak Djokovic approda in una finale. Il serbo domani si giocherà il titolo del Masters 1000 di Parigi, contro uno tra Zverev e Medvedev.

Il numero uno al mondo, in rimonta e dopo aver perso il primo set batte in tre il polacco Hubert Hurkacz, campione al Masters 1000 di Miami e semifinalista a Wimbledon e fresco qualificato alle ATP Finals di Torino.

Il serbo si impone per 3 – 6, 6 – 0, 7 – 6. Con questo successo, Nole si assicura la certezza matematica di chiudere l’anno ancora da numero uno, nulla da fare per il numero 2 Medvedev, vincitore dello US Open 2021. È la settima stagione che chiude in vetta alla classifica ATP: supera Sampras che si era fermato a sei.

Djokovic ottiene così la sua 54esima finale in un Masters 1000 e la sua settima a Parigi Bercy.

Dopo il Master di Parigi, Djokovic tenterà di chiudere l’anno con il trionfo alle Nitto ATP Finals, che si terranno dal 14 al 21 novembre a Torino.

OMNISPORT