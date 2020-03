Tennis fermo fino a giugno: niente Internazionali

Stop al tennis fino al 7 giugno. L'Atp ha ufficializzato la sospensione delle attività e la cancellazione dei Masters di Madrid e Roma, oltre che ai tornei maschili di Monaco, Estoril, Ginevra e Lione.

"Dopo attente considerazioni, visto il perdurare dell'emergenza COVID-19, tutti i tornei ATP e WTA in programma in primavera sulla terra rossa non si terranno come da calendario. Il tennis è sospeso fino al 7 giugno, inclusi i Challenger e i tornei ITF. In questo momento, tutti i tornei in programma dall'8 giugno lavoreranno per un regolare svolgimento". I punti del ranking saranno congelati per tutta la durata della sospensione e fino a ulteriori comunicazioni.

SPORTAL.IT | 18-03-2020 19:51