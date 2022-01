Tennis, Giorgi: “Voglio togliermi tante soddisfazioni”

17-01-2022 11:06

Ha vinto all’esordio agli Australian Open dopo quattro mesi in cui è stata ferma. Camila Giorgi può guardare di nuovo al futuro con ottimismo: “Ho lavorato molto sul piano atletico durante la preparazione. Il 2021 è stato il mio anno magico, ma come dico sempre continuo a guardare avanti per togliermi altre soddisfazioni”.

Sulla vittoria contro la russa Anastasia Potapova: “La mia avversaria è rimasta in partita perché ho commesso qualche comprensibile errore. Ma sono davvero contenta di essere tornata in campo e soprattutto del mio livello di gioco”.

OMNISPORT