Tennis, Halep vola in semifinale: affronterà Rybakina

06-07-2022 16:04

Nessuna sorpresa a livello femminile per quanto riguarda la parte bassa del tabellone.

L’ex numero uno al Mondo, Simona Halep che sta cercando di ritornare alla condizione fisica di un tempo, avanza e vola in semifinale. La rumena ha battuto la giovane americana Anisimova per 6-2 6-4.

Nonostante, a fine match, abbia faticato e subito un parziale di 12 punti a 3 e abbia anche offerto tre palle break consecutive al momento di servire (di nuovo) per chiudere l’incontro, alla fine è stata la Halep a far valere la sua esperienza da 2 volte campionessa Slam

Ora la rumena, insieme alla tunisina Jabeur è, dopo l’uscita di scenda della Swiatek, una delle favorite alla vittoria finale.

Nell’altro quarto di finale, la kazaka classe 1999 Elena Rybakina, in tre set e in rimonta batte l’australiana Ajla Tomljanovic che ha avuto un netto calo a livello fisico. La kazaka si è imposta per 4 – 6, 6 -2, 6 – 3.

Nell’altra semi si sfideranno invece Ia Jabeur e la sorpresa del torneo Tatjana Maria.