Tennis, il pronostico di John McEnroe su Novak Djokovic

Con la vittoria nella finale di Wimbledon contro il nostro Matteo Berrettini, il tennista serbo Novak Djokovic ha conquistato il suo 20° titolo del Grande Slam, al pari di Roger Federer e Rafa Nadal. Numeri davvero impressionanti, ma che per una leggenda come John McEnroe possono essere stracciati dal numero 1 al mondo.

Ai microfoni della BBC, The Genius ha parlato apertamente della possibilità del Djoker di battere i record delle due leggende, a patto che il fisico lo sorregga ancora: Queste le sue parole:

“Djokovic sta giocando meglio di quanto qualsiasi giocatore abbia dato. Credo che possa vincere almeno altri quattro o cinque Slam, se resterà in salute. Sta cercando di battere i record di tutti i tempi, ha pressione, ma è in grado di giocare il suo miglior tennis. Può farlo per almeno altri due anni, è difficile che qualcuno riesca a toccare il suo livello odierno”.

Nel caso trionfasse anche allo US Open, conquistando così lo Slam numero 21, non rimarrebbe praticamente nessun record nel tennis maschile che Nole non abbia raggiunto. Per puntare ancora più in alto, si dovrebbe guardare nei campi femminili e andare piuttosto indietro nel tempo: il recordo di cui stiamo parlando è quello del maggior numero di Slam vinti in assoluto, detenuto ad oggi da Margaret Court, che riuscì a vincerne 24 tra il 1960 ed il 1973.

OMNISPORT | 14-07-2021 19:23