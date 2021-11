Tennis, Muguruza si gode il trionfo delle Finals: "Come uno Slam"

18-11-2021 13:34

Garbine Muguruza è una giocatrice rinata dopo un lungo periodo no. Dopo le vittorie a Roland Garros e Wimbledon tanti momenti no e poche vittorie. Ecco perché vale doppo il suo trionfo nelle WTA Finals di Guadalajara.

“Non penso di aver giocato male a tennis in questi anni, solo non sono riuscita a essere per nulla costante. Ho giocato bene qui, male lì, senza trovare continuità per lunghi periodi. Ho forse avuto qualche infortunio di troppo. In particolare, non ho offerto grandi prestazioni negli Slam, i tornei che la gente si ricorda di più, ma ho sempre saputo di avere il tennis per provare a vincerli di nuovo”.

OMNISPORT