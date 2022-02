Tennis, Musetti si arrende a Lehecka: out ai quarti di Rotterdam

11-02-2022 15:55

Si ferma ai quarti il percorso di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Rotterdam.

L’azzurro, autore comunque di una buona prova, si arrende in tre set a Jiri Lehecka per 6-3 1-6 7-5. Sfida combattuta e senza grossi rimpianti per il 19enne di Carrara che in questi giorni ha comunque ritrovato un po’ del suo tennis e della stima dopo un inizio d’anno non semplici con le sconfitte in Australia.

Per Jiri Lehecka, invece, si tratta della prima semifinale nel circuito maggiore.

OMNISPORT