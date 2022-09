Tennis, Paolo Lorenzi: "In Davis l'Italia è una delle più forti"

18-09-2022 11:18

È in corso all’Unipol Arena di Bologna il girone di Coppa Davis dell’Italia, già matematicamente qualificata per le Finals. A Ubitennis ha parlatp l’ex tennista italiano Paolo Lorenzi e direttore del prossimo Unicredit Firenze Open, torneo ATP 250 che si terrà nel capoluogo toscano dall’8 al 16 ottobre.

Sul piazzamento dell’Italia e sulla possibile sfida agli Stati Uniti: “Ancora non so se l’Italia passerà come prima, ma ad ogni modo è dall’inizio che dico che Italia e Spagna sono le squadre più forti in circolazione. Se dovessimo incrociare gli Stati Uniti credo che il problema sarebbe più loro che dell’Italia”.

E sul torneo di Firenze: “Innanzitutto sono molto felice che ci siano così tanti giocatori italiani, ma anche molti giocatori stranieri forti come Auger-Aliassime, Monfils e Bublik. Da direttore del torneo mi auguro che vengano molti ragazzi, che il palazzetto sia pieno e che la gente a Firenze, dove il tennis manca ormai da tanto tempo, si possa divertire. Poi ovviamente tifiamo tutti per i giocatori italiani e speriamo che facciano il meglio, ma l’importante è che tutti si possano divertire a vedere nuovamente il tennis in Toscana.”