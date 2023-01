Tennis, per la prima volta tre italiani in Top 20

09-01-2023 10:52

Giornata storica per i colori azzurri del tennis.

Il rankig ATP sorride agli italiani con tre giocatori per la prima volta in Top 20. È la prima volta che accade in quasi 50 anni di classifiche Atp.

Nel ranking aggiornato questa mattina dall’Atp Matteo Berrettini, tornato numero 1 d’Italia, è n° 14 del mondo, Jannik Sinner n° 16 e Lorenzo Musetti n° 19. L’unica nazione a fare meglio dell’Italia è la Spagna con 3 giocatori nei 15: Carlos Alcaraz 1, Rafael Nadal 2 e Pablo Carreno Busta 15.

Il vecchio record dell’Italia era quello di avere avuto al massimo 3 giocatori nei primi 21 del mondo. Questo evento si è verificato per la prima volta il 4 ottobre 2021 con Berrettini 7, Sinner 14 e Sonego 21: ripetuto anche dal 14 febbraio al 10 aprile 2022, sempre con la triade composta da Berrettini, Sinner e Sonego.

Quarantacinque anni fa, Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Paolo Bertolucci arrivarono al massimo a essere in tre tra i primi 22 del mondo. Accadde il 19 giugno 1977 e il 2 luglio sempre del 1977 e sempre con Adriano Panatta 17, Corrado Barazzutti 20 e Paolo Bertolucci 22.

Per quanto riguarda invece gli altri perde due posizioni Fabio Fognini mentre ne guadagna otto Marco Cecchinato che torna in Top 100. Tra gli altri super salto di Raoul Brancaccio che guadagna ben 48 posizioni ed entra nella Top 150 mondiale. Stabili Passaro e Arnaldi.