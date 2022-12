Tennis, questa volta Djokovic arriva in Australia senza problemi

27-12-2022 17:24

Novak Djokovic è arrivato in Australia oggi un po’ in sordina e può aspettarsi un’accoglienza calorosa da parte degli appassionati di tennis a un anno dal dramma della sua espulsione, secondo il boss del Grande Slam Craig Tiley.

Tiley, direttore del torneo degli Australian Open, si è detto fiducioso che il pubblico risponderà positivamente al 21 volte vincitore di un major che è stato espulso dal Paese prima dell’ultimo evento di Melbourne Park.

All’inizio di gennaio di quest’anno, l’allora ministro australiano dell’immigrazione Alex Hawke aveva stabilito che Djokovic dovesse essere allontanato dal Paese “per motivi di salute e di buon ordine” e “nell’interesse pubblico”.

A Djokovic era stata concessa un’esenzione medica per entrare in Australia, nonostante non fosse vaccinato, solo che i funzionari di frontiera lo hanno bloccato al suo arrivo, dando il via a una saga che ha dominato le pagine dei giornali di mezzo mondo.

Si temeva che Djokovic sarebbe stato bandito dal Paese per i prossimi tre anni, pena che di solito viene assieme con un ordine di espulsione, ma invece è stato riaccolto. Le norme australiane per l’ingresso alle frontiere sono cambiate a luglio e i viaggiatori non sono più tenuti a fornire la prova dello stato di vaccinazione.

Nella giornata di oggi, Tiley ha dichiarato che Djokovic è arrivato ad Adelaide e i media locali hanno riferito che era entrato tranquillamente nel Paese. Gli Australian Open inizieranno il 16 gennaio, ma prima Djokovic parteciperà al primo dei due tornei Adelaide International, dall’1 all’8 gennaio.

L’anno scorso Djokovic era stato trattenuto in un centro di detenzione al suo arrivo, ma questa volta il 35enne serbo può aspettarsi tutte le agevolazioni che derivano dal suo status di grande del tennis:

“Ha finito il 2022 giocando il miglior tennis, vuole arrivare a eguagliare l’attuale record detenuto da Rafa”, ha detto Tiley in una conferenza stampa, secondo il Sydney Morning Herald. “Ha l’obiettivo di diventare il più grande di tutti i tempi”.

Djokovic ha nove titoli di singolare maschile agli Australian Open, più di chiunque altro nella storia. Se dovesse conquistarne un altro, raggiungerebbe Rafael Nadal a quota 22 slam, il maggior numero di major vinti in singolare da un uomo. Nadal ha vinto gli Australian Open in assenza di Djokovic lo scorso anno.

Tiley ritiene che Djokovic abbia raggiunto risultati sufficienti nella sua carriera per mettere da parte la triste telenovela dello scorso gennaio: “Ho molta fiducia nel pubblico australiano. Siamo un pubblico sportivo molto istruito, in particolare chi viene a vedere il tennis, ama il tennis, ama vedere la grandezza, ama vedere il grande atletismo, i grandi match. E sono molto fiducioso che i tifosi reagiranno come speriamo e avranno rispetto per questo”.

Prima del suo viaggio, Djokovic aveva detto: “Sono contento di avere la possibilità di iniziare lì. Dopo quello che è successo all’inizio dell’anno, spero di avere un’accoglienza decente e che mi aiuti a giocare un buon tennis”.