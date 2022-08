Tennis, ranking ATP: Ruud passa Djokovic, che scalata di Carreno Busta!

16-08-2022 10:48

Casper Ruud scavalca Novak Djokoivc e Stefanos Tsitsipas nel ranking Atp. Il norvegese, grazie alla semifinale raggiunta nel Masters 1000 di Toronto, si porta in quinta posizione (uguagliando il proprio best ranking) a 395 dalla quarta posizione di Carlos Alcaraz.

La nuova classifica vede sempre in testa Medvedev anche se solo per una manciata di punti su Zverev. Pablo Carreno Busta, grazie alla vittoria di Montreal, guadagna nove posizioni e si piazza al n.14, appena sopra Matteo Berrettini. Anche Jannik Sinner resta saldo nella top15, confermando la sua dodicesima posizione. Nonostante abbiano gli stessi punti della scorsa settimana, cedono tre posizioni Lorenzo Musetti (n. 33) e una Lorenzo Sonego (n. 56). Fabio Fognini resta in 61ª posizione.