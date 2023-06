Tennis, rientro non semplice per Kyrgios

Subito sconfitto a Stoccarda

14-06-2023 15:25

Dopo diversi mesi di stop, con l’operazione di gennaio, è tornato in campo anche Nick Kyrgios.

L’australiano è sceso in campo a Stoccarda perdendo però in due set contro il cinese Yibing Wu con il punteggio di 7-5, 6-3.

Una sconfitta prevedibile per il campione australiano ex finalista di Wimbledon 2022 che ora tornerà in campo ad Halle. Intanto, Kyrgios ha chiesto pazienza e aiuto da parte dei suoi tifosi.

“Siate pazienti con me, per favore. Sarà un lungo cammino riuscire a tornare dov’ero. So che per voi è difficile vedermi giocare come ho fatto oggi, ma ho bisogno di più tempo e forse riuscirò a giocare come siete abituati a vedermi”.