La visione per un nuovo tennis del n. 8 al mondo alla rivista giojournal

08-04-2023 10:00

Partite più brevi per mantenere alto l’interesse verso il tennis anche da parte dei giovani. È questa la proposta lanciata dal numero 8 al mondo, il danese Holger Rune (20 anni da compiere il 29 aprile).

“Penso che in futuro si dovranno apportare dei cambiamenti per far sì che i giovani continuino a interessarsi e a guardare il tennis in televisione – ha dichiarato alla rivista giojournal -. Forse le partite dovrebbero essere più brevi, ad esempio eliminando la palla di servizio, o la rete sul servizio che potrebbe non richiedere la restituzione della palla, pause più brevi tra un punto e l’altro o qualcosa del genere”.

Nella sua visione cambia anche il rapporto tra il pubblico e i giocatori. “Penso anche che far sentire gli spettatori più vicini ai giocatori sarebbe positivo. Ricordo di aver assistito alla prima edizione di Next-Gen e, rispetto alle normali partite ATP, mi sono sentito molto vicino ai giocatori. Riuscivo a percepire il nervosismo dei campioni ed era emozionante”.