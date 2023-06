Tennis, Rune: "Sono un perfezionista"

Il giovane danese è uno dei tennisti più promettenti del circuito Atp

29-06-2023 15:26

Occhi puntati, in vista di Wimbledon, su Holger Rune. Il 20enne danese è ormai uno dei campioni da tener d’occhio, già vincitore lo scorso anno di un master 1000.

Il tennista si è raccontato a a Tennis Magazine: “Quello che mi piace di più è che è uno sport individuale, mi piace avere il controllo.Da un lato è anche complicato, ma è una sensazione molto bella quando si fa bene il proprio lavoro. Sono sempre felice, amo allenarmi e giocare partite. Allo stesso tempo, voglio vincere e sono un perfezionista.Quando mi arrabbio, mi rimetto subito in carreggiata, sono bravo a trovare uno sfogo alla rabbia e a cercare il lato positivo in campo o nella vita. Il mio modo di giocare è molto più aggressivo in campo, mentre fuori dal campo tendo a essere più pigro.In campo, però, non mi fermo mai, amo la sensazione di andare al 150% di intensità. Non direi che sono come la notte e il giorno, ma sono sicuramente più rilassato fuori dal campo” .