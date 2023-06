Tennis, Semeraro: "Alcaraz tre spanne sopra la generazione odierna"

Il parere del direttore del Tennis Italiano

08-06-2023 09:21

Stefano Semeraro, direttore de Il Tennis Italiano, ha commentato la semifinale tra Djokovic ed Alcaraz: “Qui a Parigi tutti si rendono conto del match, ma nei fatti Djokovic è un giocatore che, prima o poi, andrà in scadenza per ovvie ragioni di età. La domanda che c’è da porsi è la seguente: chi sarà il vero avversario di Alcaraz? Per quanto abbiamo visto qui, l’iberico è tre spanne sopra gli altri, parlando della sua generazione e di quella immediatamente precedente”.

Sulla prova di Cicipas contro Musetti: “Innanzitutto, speriamo di assistere a una bella partita. Per quanto ha fatto vedere Tsitsipas, rivaluto la prestazione di Musetti, nella misura in cui lui avrebbe potuto fare molto meglio del greco e quindi il rammarico aumenta. L’ellenico è stato dominato e solo nel terzo set ha cercato in qualche modo di salvarsi. Non credo che Alcaraz avrà vita facile contro Djokovic, ma se dovesse batterlo, ci arriverà un’indicazione importante“.