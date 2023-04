Tennis, Sinner difende Musetti e Berrettini

Sinner questa settimana è impegnato a Barcellona

19-04-2023 14:12

Jannik Sinner è reduce dalla semifinale di Montecarlo, segno di un inizio d’anno da favola che lo pone terzo nella race grazie anche alla finale di Miami e semifinale di Indian Wells.

L’azzurro questa settimana è impegnato a Barcellona e ha parlato dell’inizio del 2023. “Sicuramente sono più costante, sbaglio di meno e utilizzo spesso variazioni. Da questo punto di vista voglio essere sempre più imprevedibile, sia venendo a rete che utilizzando le palle corte Spero sia un anno con zero infortuni, mi sento più maturo non solo dentro ma anche fuori dal campo, devo ancora lavorare e devo farlo sempre”.

Poi l’altoatesino ha parlato degli azzurri. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Il primo, prima di perdere proprio contro Sinner, ha battuto il numero uno mondo Novak Djokovic. “Contro di me era in condizioni diverse, reduce da una sfida pesante. Ciò che ha fatto vedere Lorenzo contro Novak Djokovic è un vero e proprio manifesto del suo talento. Quello che è successo con Rune? Non commento a riguardo”.

Poi ha avuto belle parole su Berrrettini: “Lui fa parte del capitale del tennis italiano, va preservato. Sono sicuro che tornerà più forte”.