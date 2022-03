Tennis, Thiem salta Barcellona e gioca a Belgrado

16-03-2022 16:25

Dominic Thiem continua a rimandare il suo rientro in campo. Dopo aver saltato anche Indian Wells (non ci sarà nemmeno a Miami) non giocherà nemmeno a Barcellona. Probabile che il rientro avvenga per il Masters 1000 di Montecarlo.

L’austriaco che ha saltato anche gran parte della stagione 2021 è anche iscritto al torneo ATP 250 di Belgrado dove si rivedrà anche Djokovic e previsto dal 18 al 24 aprile. A Belgrado dovrebbero esserci anche Gael Monfils, Karen Khachanov e Cristian Garin

OMNISPORT