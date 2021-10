Tennis, Volandri: "Sinner deve migliorare, non mettiamogli pressione"

29-10-2021 12:19

A La Gazzetta dello Sport, Filippo Volandri si è soffermato du Sinner: “La cosa più bella di Jannik è che è già a questo livello ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Molti si dimenticano che ha solo 20 anni. Ad ogni modo, cerchiamo di non mettergli troppa pressione. Poi qua e là qualcosa da sistemare c’è. Sul servizio ci sta già lavorando e i progressi si stanno vedendo. Poi direi le variazioni di ritmo e velocità e la fase di transizione verso la rete. Tutte cose che ovviamente sa già fare molto bene, ma che secondo me può migliorare“.

Per Volandri, Sinner ha la mentalità giusta per diventare grande: “La sua forza è nella testa. Per fare un esempio: lunedì scorso, il giorno dopo il successo di Anversa, è arrivato a Vienna e ha fatto subito doppio allenamento. Il pomeriggio con il suo staff e poi la sera alle 21 con Zverev. Lui vive per questo sport, è ambizioso, vuole sempre migliorare, speriamo che continui così“.

OMNISPORT