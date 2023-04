Tennis, Zverev: "Sto ancora cercando la miglior forma fisica"

Il tennista da qualche mese è tornato a giocare dopo il brutto infortunio del Roland Garros 2022

26-04-2023 15:35

Alexander Zverev da qualche mese è tornato nel circuito dopo il brutto infortunio del Roland Garros 2022.

Non è ancora al top ma non demorde. A Madrid si prepara a scendere in campo quando sfiderà uno tra Carballes Baena e Goffin.

“In generale, Madrid è l’inizio della mia buona stagione sulla terra battuta, perché nelle settimane precedenti non ho giocato al meglio. Negli ultimi anni sono caduto a Monaco e poi ho giocato molto bene qui.Sto cercando di trovare la mia forma e di avvicinarmi a quella dell’anno scorso. Spero quindi di avere due settimane fantastiche”.

E su Madid: “Lì fa sempre molto caldo.E ovviamente credo che l’altitudine sia un fattore importante perché per me, per il mio stile di gioco, mi piace giocare sulla terra battuta, ma ho bisogno di condizioni veloci. Ho bisogno di un posto dove poter giocare con il mio stile di gioco aggressivo.A Monaco c’è anche un’altitudine elevata e gli anni in cui ho vinto lì il clima era incredibilmente caldo. A Madrid il tempo è sempre buono. Su quello che si aspetta “Alcune settimane mi sento molto vicino al mio meglio e posso vincere di nuovo un torneo.Altre settimane, come a Indian Wells, sento che posso superare il match con Medvedev, che posso raggiungere la finale e giocare contro Alcaraz. A Monte Carlo la stessa cosa. Ci sono sempre settimane come Miami e altre come Monaco in cui non gioco di nuovo il mio miglior tennis. E si ha la sensazione di essere lontani. Per me l’importante è vincere queste partite in questo momento. Vincere partite difficili contro grandi avversari e poi, dopo, poter dire di essere tornato. Ma devi assolutamente vincere uno o due di questi incontri”.