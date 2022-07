Tennis, Zverev torna a parlare: come sta il tedesco

29-07-2022 11:44

Ls stagione di Alexander Zverev non sta andando come previsto a causa dell’infortunio subito durante la semifinale del Roland Garros, contro Nadal, dove è stato costretto poi al ritiro per una brutta problematica alla caviglia.

Il tedesco era uscito di scena tra urla e lacrime con la caviglia visibilmente gonfia. Poi visto l’entità del problema si è sottoposto a operazione ponendo praticamente fine a quasi tutta la stagione salvo miracoli.

Zverev, attuale numero due del mondo ha parlato nelle ultime ore, dopo settimane di silenzio a Eurosport Germania.

Non ci sono ancora ipotesi o date sul suo rientro: “I giorni passano molto lentamente.Iniziamo a lavorare la mattina e non finiamo quasi mai prima della sera. Aggiungiamo nuovi esercizi ogni giorno e cerchiamo soprattutto di focalizzarci sulla mobilità del piede. Adesso sono passato a dei piccoli step di corsa in acqua e ad alcune sessione di tapis roulant.Voglio fare le cose nella maniera giusta, senza affrettare i tempi. Devo ascoltare con attenzione il mio corpo e capire quando raggiungo il limite. Quello potrebbe risultare controproducente”.

Intanto, inevitabilmente si è ritirato anche dal Masters 1000 di Montreal, dove era la seconda testa di serie.