Teodosic trascina la Virtus, Final Four a un passo

Convincente vittoria per la Virtus Bologna contro la Vanoli Cremona nella quinta giornata del girone B della Supercoppa di basket. Al Paladozza la Segafredo si impone per 79-56, un successo che consente agli uomini di Djordjevic di consolidare il primo posto del raggruppamento con 8 punti, e di ipotecare la Final Four.

Tra i protagonisti Tessitori con 20 punti, e il serbo Milos Teodosic, autore di una prestazione maiuscola con 13 assist. Bianconeri qualificati per le semifinale se la Fortitudo giovedì batte Reggio Emilia.

OMNISPORT | 10-09-2020 07:55