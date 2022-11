Test Match, l'Italia rifila sei mete alle Isole Samoa

05-11-2022 16:43

Allo Stadio Plebiscito di Padova l’Italia vince e convince contro le Idole Samoa, battute 49-17 con 6 mete e una prestazione di altissimo livello: è quanto serviva per cancellare la sconfitta di Batumi contro la Georgia e per preparare al meglio i Test Match più probanti contro Australia e Sudafrica, superando nel Ranking (gli Azzurri sono ora 12^) i samoani e la Georgia.

Dopo il buon approccio degli avversari, è Allan a segnare i primi 3 punti del match dalla piazzola: la difesa italiana è ottima e le Samoa non avanzano e la meta di Brex è l’avvio della valanga italiana (28-0), con la meta di Bruno prima e di Ioane poi.

In apertura di secondo tempo la meta di Ioane e la trasformazione dalla linea laterale di Allan dilatano il divario, altresì favorito dall’uomo in più: è 35-0 e a fissare il punteggio per l’archivio sono la meta della bandiera di Seuteni, la meta dell’esordiente di Cannone, la doppietta di Bruno e le marcature finali di Paia’aua e McFarland, che non annacquano il giudizio sulla prestazione italiana.

Italia-Samoa 49-17

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Niccolo Cannone, 20 Toa Halafihi, 21 Manfredi Albanese, 22 Enrico Lucchin, 23 Tommaso Menoncello. Ct Kieran Crowley.

Samoa: 15 Danny Toala, 14 Alapati Leiua, 13 UJ Seuteni, 12 D’Angelo Leuila, 11 Nigel Ah Wong, 10 Rodney Iona, 9 Ereatara Enari, 8 Fritz Lee, 7 Jordan Taufua, 6 Theo McFarland, 5 Chris Vui, 4 Brian Alainuuese, 3 Michael Alaalatoa (c), 2 Seilala Lam, 1 Jordan Lay. Panchina: 16 Manu Leiataua, 17 Nephi Leatigaga, 18 Jeffery Toomaga-Allen, 19 Taleni Seu, 20 Tala Gray, 21 Jonathan Taumateine, 22 Duncan Paia’aua, 23 Tomasi Alosio. Ct Seilala Mapusua.

Punti segnati: 11’ calcio Allan (I), 22’ meta Brex, tr. Allan (I), 24’ meta Bruno, tr. Allan (I), 45’ meta Ioane tr. Allan (I). 52’ meta UJ Seuteni, tr. Leiua (S), 54’ meta Cannone tr. Garbisi (I), 62’ meta Bruno, tr. Garbisi (I), 72′ meta Paia’aua (S), 80′ meta McFarland (S).

Cartellino giallo: 36’ Ah Wong (S)