The Best Fifa: 4 italiani in lista

22-11-2021 18:53

La Fifa ha reso noti i candidati per i Best Fifa. Tra i calciatori spuntano due italiani (Donnarumma e Jorginho), stessa cosa per quanto riguarda gli allenatori (Mancini e Conte). Il premio verrà assegnato il 17 gennaio 2022.

The Best FIFA Men’s Player, i candidati:

Karim Benzema (Francia/Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portotgallo/Juventus FC/Manchester United FC)

Erling Haaland (Norvegia/BV Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italia/Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Francia/Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia/Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasile/Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto/Liverpool FC)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper, i candidati:

Alisson Becker (Brasile/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italia/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Manuel Neuer (Germania/FC Bayern München)

Kasper Schmeichel (Danimarca/Leicester City FC)

Questi i candidati The Best FIFA Men’s Coach:

Antonio Conte (Italy / FC Internazionale Milano / Tottenham Hotspur FC)

Hansi Flick (Germany / FC Bayern München / German national team)

Pep Guardiola (Spain / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italy / Italian national team)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / Argentinian national team)

Diego Simeone (Argentina / Atletico de Madrid)

Thomas Tuchel (Germany / Chelsea FC).

OMNISPORT