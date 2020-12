The Best FIFA, Cristiano Ronaldo inserito nella squadra dell'anno

Non soltanto i premi individuali per i miglior in assoluto. Nella serata dedicata ai FIFA The Best, è stata composta anche la squadra del 2020, con i migliori giocatori.

A sorpresa tra i pali c’è Alisson e non Neuer, che ha vinto il premio individuale come miglior portiere. Davanti a lui due compagni di squadra come Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk. Reparto completato da Sergio Ramos e da Alphonso Davies, il più giovane in formazione.

Centrocampo con Joshua Kimmich e Thiago Alcantara per rappresentare il Bayern Monaco, con Kevin De Bruyne a completare il trio.

In avanti, invece, i tre candidati a giocatore dell’anno: Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo è l’unico rappresentante della Serie A, dove non risultano italiani. Fuori a sorpresa Neymar.

Per trovare un po’ di azzurro bisogna rivolgere lo sguardo al Best XI a livello femminile, dove a centrocampo trova spazio Barbara Bonansea, delle Juventus Women.

Completano la formazione Endler in porta, Bronze, Renard e Bright in difesa, Cascarino, Heath e Boquete a centrocampo, Rapinoe, Harder e Miedema in attacco.

OMNISPORT | 17-12-2020 20:39