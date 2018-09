Thiago Silva è una furia contro il Psg

Nella partita contro il Liverpool, l'allenatore del Psg Tuchel è stato costretto a schierare una strana mediana con Di Maria, Marquinhos e Rabiot a causa dell'assenza di Verratti e della mancanza di alternative a centrocampo nella rosa.

Dopo il match perso contro gli inglesi, Thiago Silva ha mandato una chiara frecciata nei confronti della dirigenza per la sessione di mercato a suo dire sbagliata: "Cosa stavano facendo Di Maria e Marquinhos in posizioni che non erano le loro? Non lo so chiedetelo ad Antero Henrique (ds del Psg ndr)…". In estate sono stati ceduti, e non adeguatamente sostituiti, Thiago Motta e Lo Celso.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 14:00