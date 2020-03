Tifosi Inter: Ora chiedete tutti scusa a Zhang

La notizia della positivtà al Corona Virus di Daniele Rugani è stato l’ultimo schiaffo ad un mondo del calcio già sottosopra per i continui stop non solo del campionato ma anche delle gare di Europa League. Caduto l’ultimo baluardo, tutti hanno paura ma c’è chi non dimentica il veleno delle scorse settimane e tutte le polemiche legate allo sfogo di Zhang contro il presidente di Lega Del Pino.

LE POLEMICHE – Il presidente dell’Inter era stato ampiamente criticato per aver dato del “pagliaccio” a Del Pino e per aver rimarcato che la salute era la prima cosa, motivando così il rifiuto a giocare a porte aperte la gara con la Juve come suggerito dalla Lega in un primo momento.

LE REAZIONI – Sui social, oltre agli auguri di guarigione a Rugani, arrivano tantissimi commenti da parte degli interisti che ricordano la vicenda: “Inter inchiodata dalla Lega serie A: non vuole giocare a porte aperte / Rugani positivo al COVID19: andava fermato tutto prima. Tu chiamali, se vuoi, voltagabbana“.

SCUSE – E’ un fiume di commenti:”Quando Zhang disse che DOVEVANO sospendere le partite per la sicurezza delle squadre venne accusato di voler favorire l’Inter adesso che uno della Juve si è ammalato come la pensate?” o anche: “Adesso un tweet di scuse sarebbe proprio gradito!”.

INCHIESTA – C’è chi scrive: “Quindi ora ritireranno l’inchiesta su Zhang, visto che aveva ragione a voler fermare tutto con largo anticipo. Quindi il presidente della Lega era in torto a mandare avanti un campionato che bisognava fermare molto prima”, oppure: “Ricordo solo che la società in cui è tesserato Daniele Rugani stava facendo carte false per giocare a porte aperte…”.

COSCIENZA – Le accuse arrivano a valanga: “Questa gente ha sulla coscienza la positività di Rugani e di tutti i giocatori di Juventus e Inter e dei loro famigliari che dovessero essere stati contagiati dal Covid_19 . CHIEDETE SCUSA A STEVEN ZHANG !!!”.

RISPETTO – C’è tanta rabbia nelle reazioni: “Ovviamente tutto il nostro sostegno va a Daniele Rugani e alla sua famiglia, con ovviamente i migliori auguri di pronta guarigione! Interessante però notare come, dopo aver fatto scherzi su presunti primi contagi all’Inter, ora chiedano rispetto. Ora vi potete vergognare” e infine: “L’eventuale contagio di altri giocatori ha colpevoli ben precisi..Figc, Del Pino e tutti coloro per cui show must go on..eh ma l’incasso..al di là dei colori forza Rugani”.

SPORTEVAI | 12-03-2020 08:42