Tifosi Juve furiosi: Non era lui che doveva andar via

Un mese a vedere gli altri comprare e rafforzarsi, mentre il loro club rimaneva immobile. Un mese a sperare in un colpo di coda per rispondere alle mosse dell’Inter e delle altre poi la rassegnazione. I tifosi della Juventus sono rimasti delusi dal mercato invernale e si dicono contrari anche alle operazioni in uscita.

L’ADDIO – La stragrande maggioranza dei fan bianconeri non ha approvato la cessione di Emre Can, passato al Borussia, e si sfoga sui social anche dopo aver letto il messaggio d’addio del giocatore.

IL SALUTO – il centrocampista tedesco h ha voluto congedarsi dal mondo bianconero attraverso un breve messaggio apparso sul suo profilo Instagram: “Voglio ringraziare ognuno alla Juventus per il loro supporto. Ai miei compagni, allo staff e tutti coloro che sono dietro le quinte. E’ stato un onore rappresentare questo grande club, e porterò sempre i ricordi nel mio cuore. Grazie mille. Forza Juve”.

LA MANCANZA – Si nota che tra le persone ringraziate non c’è Maurizio Sarri, con cui il feeling non è mai sbocciato.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni, in difesa del giocatore: “Non meritavi di essere trattato così. Mi dispiace” o anche: “Dovrebbe andare via Sarri non te…. “, oppure: “Ma vendete quelli che giocano per soldi, non Emre”.

LA DELUSIONE – Serpeggia scoramento tra i tifosi: “Solo una società di co… poteva mandarti via … in bocca al lupo Emre” o anche: “Uno come te dovrebbe essere sempre titolare. Buona fortuna per il futuro!!!” oppure: “Ciao Emre Can c’hanno detto che all’improvviso non eri più buono… Chissà perché…. In bocca al lupo… Mangiali tutti… Pure il lupo”.

LA SCONFITTA – C’è chi scrive: “Aver perso Emre Can dopo solo un anno e mezzo, ad una cifra appena superiore alla metà della clausola che si sarebbe attivata a luglio, è una delle più grandi sconfitte di questi 8 anni. Seconda solo alla fuga di Dani Alves” e infine: “Quindi abbiamo un solo centravanti ed in più abbiamo perso un centrocampista come Emre Can. Direi complimenti alla dirigenza. Poi parlatemi di Champions”.

FAVOREVOLI – C’è anche una frangia che non lo rimpiange: “Io non critico il calciatore però se 2 allenatori gli preferiscono Rodrigo Bentancur, più giovane tra l’altro, un motivo ci dev’essere. Evidentemente dimostra per sentito dire il suo valore”, infine: “Lo ha preso a zero. Avrà giocato 10 partite in due anni, quasi mai bene. L’ha rivenduto a 30 milioni, Ma è un pagliaccio incompetente secondo voi?”.

SPORTEVAI | 01-02-2020 10:37