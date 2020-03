Tifosi Juve in ansia: e se fosse vero?

Qualcuno l’ha buttata sul ridere: ecco perchè non volevano giocare domenica con l’Inter! Qualcuno si è divertito a vederlo comunque, anche se solo in tribuna, ma la presenza di Cristiano Ronaldo ieri sugli spalti del Santiago Bernabeu per vedere Real Madrid-Barcellona ha dato adito anche a qualche sussurro di mercato. Cr7 ha portato fortuna alle merengues, che si sono aggiudicati il Clasico ma ha anche alimentato qualche rumours.

LA VISITA – Le telecamere hanno pure colto un’esultanza al gol di Vinicius, preso da Florentino con l’idea di farlo diventare quasi un erede del portoghese. E lo stesso brasiliano dei Blancos ha poi raccontato un dettaglio in più sulla strano notte del fenomeno bianconero: “Cristiano Ronaldo è venuto nello spogliatoio a metà gara per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per cui ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo”.

LA BOMBA – La vera “bomba” è stata sganciata da un amico strettissimo del brasiliano, il giornalista spagnolo Edu Aguirre, uno dei pochi ammessi alla corte del re: “Quello che ha sentito dalla gente Cristiano è stato incredibile. L’affetto da un’ora prima dell’ inizio della partita, quando hanno saputo che sarebbe andato, è stato da pazzi. Lui è madridista e sono sicuro che ha sentito la voglia di tornare al Real, vedendo la sua squadra che batte il Barcellona. È concentrato sulla Juve, ma il futuro nessuno lo conosce…”.

LE REAZIONI – La notizia ha lasciato di stucco il popolo bianconero, incerto se dar credito o meno a quelle parole. Sui social si leggono commenti preoccupati: “Si è anche tirato a lucido, se non è amore questo, attenta Juve che Ronaldo mi sa che ha nostalgia”.

NON E’ VERO MA… – C’è chi scrive: “Vedere Ronaldo felice a Madrid è un po’ come quando stai passeggiando con la tipa per strada e ad un certo punto lei saluta con tanto di sorriso a 190 denti e abbraccio il suo ex incontrato per caso Non è granché rilevante eh, però dà un certo fastidio”.

LA POLEMICA – In tanti però non ci credono_ “Che polemica sterile quella su Ronaldo, dopo 9 anni che vinci tutto con quel club, assisti a Real-Barca vuoi che non esulti alla vittoria del Real? E come Vidal che dice Forza Juve ai tifosi napoletani ma con la maglia del Barca”.

IMPOSSIBILE – L’ipotesi di un ritorno a Madrid riscuote poco credito alla fine: “In Spagna dicono che Cristiano ieri ha avuto la voglia di tornare a Madrid. Anche fosse vero le porte di Florentino Perez sono completamente chiuse, Perez considera la vendita di Ronaldo un ottimo business” e infine la chiosa sarcastica: “Strano non aver ancora letto in giro: “Ormai certo il ritorno di Ronaldo a fine stagione al Real, JUVE BEFFATA!”.

SPORTEVAI | 02-03-2020 10:55