Tifosi Juve increduli: Dopo ciò che ha detto deve andar via

Non bastava l’umiliazione di una sconfitta pesantissima, proprio nel giorno in cui si poteva pensare alla fuga, non bastava una prova deludente con un paio di tiri in porta in tutti e 94 i minuti di gioco, ad amareggiare i tifosi della Juventus ci hanno pensato anche le interviste post-gara. Tutti incollati davanti al video per cercare spiegazioni a una prestazione incolore, comprensibile la sorpresa quando hanno sentito le prime parole di Sarri.

LE PAROLE – Ecco le frasi incriminate dette dal tecnico bianconero a Sky: “Per me il Napoli rappresenta una tappa particolare, quindi è sempre piacevole ed emozionante tornarci”.

MEGLIO QUI – E soprattutto: “Sinceramente non mi rode aver perso proprio qui. Sono contento per i ragazzi, a cui rimarrò affezionato per sempre. Se proprio devi perdere almeno sono contenti i ragazzi. Al gruppo azzurro devo molto, quindi se si toglie dai problemi sono contento”.

LE REAZIONI – Increduli i tifosi della Juve che si sfogano sui social: “Non esiste che l’allenatore della Juventus possa dire una cosa simile? È molto grave” o anche: “Non sarà mai il mio allenatore”, oppure: “Non sarei neppure sorpreso se lo cacciassero subito. Cosa, alla Juve, mai vista o sentita prima, questa”.

LO SDEGNO – Arrivano reazioni sdegnate: “Andrebbe esonerato entro pochi minuti. Mai ho sentito una cosa del genere. Siamo alla Juve. Via Sarri” o anche: “È uno che perde. Faccio fatica a vedere Conte che arriva dietro a un Sarri”, oppure: “Una vergogna Tutto il mio disprezzo”.

LE SCUSE – C’è chi scrive: “Determinate cose anche se le pensi non le devi dire assolutamente! Del suo passato non interessa a nessuno…l’allenatore della Juve deve essere di un altro livello e avere rispetto per i tifosi che dopo quella partita indecente non meritano di sentire questo” oppure: “…poteva sinceramente farne a meno, dopo aver fatto la figuraccia in campo, doveva chiedere scusa ai suoi giocatori ed ai tifosi (avremmo preso 2 punti rispetto alle dirette concorrenti). A parere mio rimane un mediocre come molti altri …raccomandati nel baraccone del circo!!!” e infine: “Per me Sarri è uno dei peggiori tecnici che ha avuto la juve negli ultimi 30 anni, dopo Maifredi e Delneri, e il suo gioco (ammesso che sia un gioco) mi fa addormentare”.

SPORTEVAI | 27-01-2020 10:06