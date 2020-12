Tifosi Juve: Questo scambio non ci piace

Non è un Natale sereno per i tifosi della Juventus e non solo per l’emergenza Covid e le restrizioni durante le feste. Gli alti e bassi della squadra di Pirlo e le voci di mercato stanno agitando i fan bianconeri e l’ultima voce che arriva dalla Spagna non è stata assai gradita dalla maggioranza dei sostenitori della Vecchia Signora.

Radiomercato parla di uno scambio Dybala-Ansu Fati

Sta circolando con insistenza l’ipotesi di uno scambio con il Barcellona a gennaio – sulla scorta di quello già fatto in estate tra Pjanic ed Arthur – che porterebbe Dybala (che dopo l’ultimo infortunio sta chiudendo un 2020 da incubo) in azulgrana in cambio del baby talento Ansu Fati, pallino di Paratici ed assistito dal plenipotenziario Jorge Mendes. Dybala giura amore alla Juve ma verrà accontentato?

Sul rinnovo di Dybala la telenovela è iniziata da tempo: la Joya va in scadenza nel 2022 e secondo Agnelli ha già ricevuto un’offerta più che congrua per rinnovare, considerando che non è nella top-5 dei giocatori al mondo. Ansu Fati ha un accordo che lo lega ai blaugrana fino al 2024 e una clausola rescissoria di 400 milioni di euro ma il Barcellona sembra disposto a cancellarla pur di arrivare a Dybala.

Caos social tra i tfosi della Juve

Fioccano le reazioni su twitter e i tifosi della Juve si dividono ma la maggioranza è contraria allo scambio: “Si parla male di Dybala però ci daranno un top player + una valanga di soldi per lui” o anche: “Agnelli dice che sarà il futuro capitano, intanto ad ogni sessione di mercato lo vogliono scaricare a mezzo mondo”, oppure: “No mi tengo Dybala e prendo pure l’atro, Ma purtroppo non comando io”.

Sul web è un coro numeroso di voci che intimano al club: “Dybala non si tocca”. C’è chi ipotizza giochi di plusvalenze (“Tutti e due non stanno giocando stranamente, gonfi i prezzi e via” o anche: “Fantamercato, ma uno scambio a valutazioni mostruose con super plusvalenza sarebbe ottima per entrambi, per il Barca soprattuto” e chi fa due conti: “Un 18enne futuro fuoriclasse per un 27enne mai esploso. Tutto quadra”.

SPORTEVAI | 19-12-2020 10:32