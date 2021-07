Tiro con l'arco, Mauro Nespoli è ai quarti

Avanza l’Italia del tiro con l’arco.

Dopo lo storico bronzo di Lucilla Boari, prima medaglia al femminile nella disciplina per l’Italia nella storia dei Giochi, anche Mauro Nespoli resta in corsa per il podio nella prova individuale maschile.

L’arciere milanese ha infatti superato agevolmente il brasiliano Marcus D’Almeida, sconfitto 6-0 negli ottavi di finale: 29-28, 28-26, 29-25 i punteggi dei set.

Con questo risultato Nespoli, che nei quarti se la vedrà con il tedesco Florian Unruh, eguaglia la propria miglior prestazione all’Olimpiade, i quarti di finale raggiunti a Rio 2016, edizione chiusa dall’italiano al sesto posto.

OMNISPORT | 31-07-2021 06:22