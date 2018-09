Tiro volo: Stanco,bronzo e Carta Olimpica

(ANSA) – CHANGWON (COREA DEL SUD), 6 SET – Silvana Stanco ha ottenuto il bronzo nella finale di fossa olimpica del 52/o Campionato del mondo: grazie al suo podio l’Italia ha intascato la prima Carta Olimpica per i Giochi di Tokio 2020. La 25enne italiana, ma residente in Svizzera, portacolori delle Fiamme Gialle, è entrata in finale con il punteggio di 119/125 +3, superata dalla cinese di Taipei, Lin, con lo stesso punteggio, ma vittoriosa nello spareggio per l’assegnazione del dorsale.

Forte della seconda posizione provvisoria, Silvana ha puntato dritto al podio ed è arrivata al bronzo con il punteggio di 36/40. Meglio di lei solo la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, iridata con 45/50 +3, e la cinese Xiaoping Wang, d’argento con 45/50 +2. Insieme alla medaglia è arrivata anche la prima Carta Olimpica azzurra per i Giochi di Tokio 2020. Dopo la soddisfazione del bronzo individuale, la Stanco è tornata sul podio per l’oro a squadre, centrato con la Rossi e la Iezzi.

VIRGILIO SPORT | 06-09-2018 15:29