Tirreno-Adriatico, Ciccone: "Top cinque un obiettivo"

L'azzurro: "Oggi è stata una delle tappe più dure che mi ricordo negli ultimi anni".

11-03-2023 19:53

Dopo la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, Giulio Ciccone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi è stata una delle tappe più dure che mi ricordo negli ultimi anni. Percorso durissimo fatto a tutta dall’inizio alla fine”.

“Peccato per il finale che mi è mancato, non ero super brillante, ma sono soddisfatto di come l’ho gestita. È venuta fuori una buona classifica, la top-5 era un buon obiettivo e con i nomi che ci sono qui possiamo essere soddisfatti del livello a cui sono tornato”, ha concluso Ciccone.