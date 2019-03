Titolo de Il Roma sulla Juve indigna tutti: vergogna

Quando la capolista del campionato che ha un vantaggio quasi incolmabile si imbatte nella prima sconfitta ovviamente la cosa fa notizia. Se però la suddetta notizia viene riportata in un certo modo c’è qualcosa che non va. Ha creato enorme indignazione il titolo scelto per un editoriale dal quotidiano partenopeo Il Roma, che riferendosi alla sconfitta per 2-0 della Juventus ha richiamato una strage nella quale hanno perso la vita 43 persone.

Alciato tuona – Il giornalista di Sky Alessandro Alciato ha denunciato la cosa sul suo profilo di Twitter scrivendo “Un titolo vergognoso. Caro Ordine dei Giornalisti, ormai vale tutto?” e rincarando poi la dose con “Questa volta dovremo indignarci tutti insieme” (riferendosi non solo alle due squadre Genoa e Juventus, ma anche alla Regione Liguria e alla città di Genova). L’editoriale in questione è firmato da Clemente Hengeller, che sui social è stato (come era facilmente prevedibile) bersagliato da molti internauti.

I giornalisti napoletani si dissociano – La rabbia dei tifosi, indistintamente dai colori, serpeggia in rete. Tante sono stati i commenti da parte di esponenti della stampa partenopea che hanno preso immediatamente le distanze: c’è chi ha definito questo titolo “Il più infelice dal 1862”, anno in cui il quotidiano venne fondato e che lo rende il più longevo di tutto il panorama italiano. Nel frattempo erò piovono richieste agli editori di prendere provvedimenti nei confronti di chi ha titolato in quel modo vile un editoriale.

SPORTEVAI | 19-03-2019 14:10