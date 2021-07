Tokyo 2020: gli italiani in gara e le finali di sabato 31 luglio

Saranno 21 i titoli in palio nell’undicesima giornata dei Giochi olimpici di Tokyo 2020, l’ottava nella quale si assegneranno medaglie. Tanti i protagonisti attesi in casa Italia, su tutti Irma Testa, la pugile che ha già in tasca una medaglia per la categoria dei pesi piuma, bisognerà vedere di quale metallo: domani all’alba italiana affronterà in semifinale la filippina Petecio per conquistarsi la finale per l’oro, se perderà dovrà accontentarsi di un bronzo comunque storico.

Per quanto riguarda il nuoto, Simona Quadarella sarà in vasca nella finale degli 800 stile libero femminili, mentre Federica Pellegrini potrebbe essere nel quartetto della staffetta mista 4×100 misti. Ci saranno poi le squadre: l’Italbasket di Meo Sacchetti affronterà la Nigeria, il Settebello della pallanuoto se la vedrà coi padroni di casa del Giappone e le ragazze del volley incroceranno la Cina. Da non dimenticare le sciabolatrici nella gara a squadre, i ragazzi e le ragazze del judo nella prova a squadre mista, e Mattia Camboni, che nel windsurf maschile della vela si gioca una medaglia, così come Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi 81 kg.

ITALIANI IN GARA SABATO 31 LUGLIO

00,30 Golf, torneo maschile, terza giornata: Guido Migliozzi, Renato Paratore

01,30 Equitazione, completo individuale e a squadre, terza sessione qualificazioni: Arianna Schivo

02,00 Atletica leggera, 400 metri a ostacoli femminili, batterie: Yadisleidis Pedroso

02,00 Tiro a volo, piattello fossa a squadre miste, qualificazioni: Jessica Rossi / Mauro De Filippis

02,08 Atletica leggera, 400 metri a ostacoli femminili, batterie: Linda Olivieri

02,16 Atletica leggera, 400 metri a ostacoli femminili, batterie: Eleonora Marchiando

02,30 Tiro con l’arco, gara individuale maschile, ottavi di finale: Mauro Nespoli vs. Marcos D’Almeida (Bra)

02,40 Atletica leggera, salto con l’asta maschile, qualificazioni: Claudio Michel Stecchi

03,53 Atletica leggera, 100 metri a ostacoli femminili, batterie: Luminosa Bogliolo

03,55 Atletica leggera, lancio del disco femminile, qualificazioni: Daisy Osakue

04,00 Judo, gara a squadre mista, ottavi di finale e a seguire quarti di finale, ripescaggi, semifinali: Italia-Israele

04,09 Atletica leggera, 100 metri a ostacoli femminili, batterie: Elisa Maria Di Lazzaro

04,16 Nuoto, 50 stile libero maschili, semifinali: Lorenzo Zazzeri

04,25 Scherma, sciabola a squadre femminile, quarti di finale: Cina-Italia (Michela Battiston, Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio)

05,00 Tiro a segno, carabina 50 metri 3 posizioni femminile, qualificazioni: Sofia Ceccarello

05,05 Vela, Nacra 17 mista, regate 07-09: Caterina Banti, Ruggero Tita

06,30 Tiro a volo, piattello fossa a squadre miste, finale 3° posto: eventuali Rossi / De Filippis

06,39 Pugilato, pesi piuma femminili, semifinali: Irma Testa vs. Nesthy Petecio (Phi)

06,40 Pallacanestro, torneo maschile, gruppo B, terza partita: Italia-Nigeria

06,40 Scherma, sciabola a squadre femminile, semifinali: eventuale Italia (Battiston, Vecchi, Gregorio, Criscio)

07,45 Tiro con l’arco, gara individuale maschile, quarti di finale: eventuale Nespoli

08,45 Tiro con l’arco, gara individuale maschile, semifinali: eventuale Nespoli

09,30 Tiro con l’arco, gara individuale maschile, finale 3° posto: eventuale Nespoli

11,20 Pallanuoto, torneo maschile, gruppo A, quarta partita: Giappone-Italia

11,30 Scherma, sciabola a squadre femminile, finale 3° posto: eventuale Italia (Battiston, Vecchi, Gregorio, Criscio)

12,10 Atletica leggera, salto in lungo maschile, qualificazioni: Filippo Randazzo

12,31 Atletica leggera, 100 metri femminili, semifinali: Anna Bongiorni

13,50 Atletica leggera, 800 metri femminili, semifinali: Elena Bello

14,45 Pallavolo, torneo femminile, gruppo B, quarta partita: Italia-Cina

FINALI DI SABATO 31 LUGLIO

00,30 Triathlon, staffetta mista: Verena Steinhauser, Gianluca Pozzatti, Alice Betto, Delian Stateff

03,30 Nuoto, 100 farfalla maschili

03,37 Nuoto, 200 dorso femminili

03,46 Nuoto, 800 stile libero femminili: Simona Quadarella

04,43 Nuoto, staffetta 4×100 misti mista: Italia

07,05 Tiro a volo, piattello fossa a squadre mista: eventuali Rossi / De Filippis

07,33 Vela, Windsurf RS:X femminile: Marta Maggetti

07,50 Ginnastica, trampolino individuale maschile

08,00 Tennis, singolare femminile

08,33 Vela, Windsurf RS:X maschile: Mattia Camboni

08,50 Sollevamento pesi, 81 kg maschili: Antonino Pizzolato

09,00 Tiro a segno, carabina 50 metri 3 posizioni femminile: eventuale Ceccarello

09,45 Tiro con l’arco, gara individuale maschile: eventuale Nespoli

10,00 Judo, gara a squadre mista: eventuale Italia

11,00 Rugby a 7, torneo femminile

12,30 Scherma, sciabola a squadre femminile: eventuale Italia (Battiston, Vecchi, Gregorio, Criscio)

12,50 Sollevamento pesi, 96 kg maschili

13,15 Atletica leggera, lancio del disco maschile

13,30 Badminton, doppio maschile

14,35 Atletica leggera, staffetta 4×400 metri mista

14,50 Atletica leggera, 100 metri femminili: eventuale Bongiorni

OMNISPORT | 30-07-2021 21:01