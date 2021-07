Tokyo 2020, le azzurre del softball aprono l'Olimpiade italiana

L’Olimpiade di Tokyo 2020 dell’Italia inizia questa notte, a due giorni dalla cerimonia d’apertura. Le ragazze del softball, infatti, scenderanno in campo per la loro prima partita del torneo contro coloro che, insieme al Giappone, sono le grandi favorite per la finale per l’oro, ossia gli Stati Uniti.

Il softball era già stato nel programma olimpico dal 1996 al 2008 e torna quindi nella capitale giapponese dopo 13 anni di assenza. L’Italia ha partecipato nel 2000 e nel 2004 classificandosi rispettivamente quinta e ottava. Quest’anno le azzurre hanno vinto due settimane e mezzo fa in Friuli il dodicesimo titolo europeo della loro storia battendo in finale le eterne rivali dell’Olanda, e l’obiettivo dichiarato è la finale per la medaglia di bronzo, per la quale si qualificherebbero arrivando terze o quarte nel round robin.

Un motivo in più per raggiungere questo obiettivo è dedicarlo, come era già successo per il titolo continentale, a Enrico Obletter, il ct che ha plasmato questo gruppo, scomparso lo scorso marzo per Covid-19. Da allora la guida della nazionale è passata nelle mani di Federico Pizzolini. Questi gli impegni delle azzurre nel girone. 21 luglio, ore 5: Italia-Stati Uniti; 22 luglio, ore 8: Italia-Australia; 24 luglio, ore 13: Giappone-Italia; 25 luglio, ore 13: Italia-Messico; 26 luglio, ore 7,30: Italia-Canada.

Queste le atlete convocate per Tokyo 2020: Ilaria Cacciamani (lanciatrice e interno), Emily Patricia Carosone (interno), Elisa Cecchetti (interno), Greta Cecchetti (lanciatrice), Amanda Lynn Fama (interno), Andrea Marie Filler (interno), Marta Gasparotto (interno), Andrea Howard (interno), Giulia Metaxia Koutsoyanopoulos (prima base), Alexia Lacatena (lanciatrice), Giulia Longhi (interno), Fabrizia Marrone (esterno), Erika Piancastelli (ricevitore e interno), Beatrice Ricchi (esterno), Laura Vigna (esterno).

