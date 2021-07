Tokyo 2020: Olimpiadi, pronti via ed è già bufera sulla Rai

Prima vera giornata di Olimpiadi ed è già polemica sulla copertura televisiva della Rai. L’emittente scelta è Rai2, che per due settimane sarà “rete olimpica”, in un’alternanza di eventi live, differite, repliche, high-lights, TG Olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate. Si prometteva un’offerta completa per due settimane intense ma sin da stamane twitter è intasata di commenti negativi. Ieri ascolti bassi per la cerimonia d’apertura e per il softball ma sono gli eventi in programma nella mattinata italiana di oggi a scatenare la bufera.

Rai2 trasmesse in pratica uno “spezzatino” di tutti gli eventi in programma nelle varie fasce orarie ed avendo un tetto di 200 ore di diritti acquistati non può dislocare interi eventi su un’altra rete tematica. Cosicchè capita spesso di dover saltare da una disciplina all’altra senza consentire di poter vedere tutto per intero.

I telespettatori protestano contro le scelte della Rai

Fioccano le proteste sui social: “Qualcuno mi spiega perché durante le Olimpiadi, con mille gare in corso, entrambi i canali RaiSport trasmettono la finale degli europei?” o anche: “Gara di ciclismo delle Olimpiadi non visibile sul sito perchè la Rai non detiene i diritti per lo streaming. Solo Rai2 in TV…” oppure: “Mamma Rai sta gestendo malissimo queste Olimpiadi, capisco dicovery eurosport cazzi e mazzi ma perché usare solo Rai2 e non pure RaiSport per farci vedere (quasi) tutto e non uno spezzatino”.

C’è chi scrive: “RaiSport non ci posso credere nel momento cruciale della corsa di ciclismo hanno staccato taekwondo..” o anche: “Ma che senso ha mostrare le Olimpiadi così se ti perdi il momento clou della gara di ciclismo?” oppure: “bravi voi, fate vedere il taekwondo, noi il ciclismo lo guardiamo sulla TV austriaca, canali 89 e 511 del digitale terrestre” e ancora: “Eh niente, la prova di ciclismo alle olimpiadi RaiSport proprio non vuole farcela vedere. Su RaiDue pubblicità, sul canale 58 una partita di calcio di settimane fa”.

Il malumore cresce: “potreste farci vedere il ciclismo fino all’arrivo, e che c..” e ancora: “La Rai ha addirittura il coraggio di scrivere Official Broadcaster, quando trasmette mezzo evento su un unico canale. Siete imbarazzanti” oppure: “hanno il coraggio di lamentarsi quando non gli vengono dati i diritti neanche della coppa del nonno. Che continuino a fare fiction da 4 soldi” e infine: “Si riusciva ad avere più copertura degli eventi quando c’erano solo tre canali. Siete ingiustificabili”.

SPORTEVAI | 24-07-2021 10:50