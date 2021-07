Tokyo 2020: l'Italia va alla caccia delle prime medaglie

A Tokyo 2020 dopo la splendida cerimonia d’apertura è il momento della prima giornata davvero “piena” di gare. Sono in palio i primi 11 titoli dell’Olimpiade giapponese, per l’Italia le gare clou saranno la gara su strada maschile del ciclismo, con Vincenzo Nibali che guiderà un quintetto che non rientra tra i favoritissimi per la zona medaglia ma con outsider che possono infilarvisi, e la spada femminile e la sciabola maschile della scherma. Abbiamo rappresentanti anche nelle prime due finali del tiro a segno e nella gara mista del tiro con l’arco ma anche in una gara del judo e in una del taekwondo, e chissà che non salti fuori qualche lieta sorpresa. Per quanto riguarda le qualificazioni, ci saranno le prime batterie del nuoto, una delle discipline regine dei Giochi, e del canottaggio, gli azzurri del volley maschile esordiranno contro il Canada, mentre le ragazze del softball affronteranno, nella loro terza partita, le padrone di casa del Giappone. Infine, partità anche il tennis con quattro nostri protagonisti in campo nei due singolari.

LE GARE DEL 24 LUGLIO CON GLI ITALIANI IMPEGNATI

1,30 Tiro a segno, carabina 10 metri donne (Sofia Ceccarello).

2,00 Scherma, spada individuale donne: turni preliminari (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria).

2,00 Scherma, sciabola individuale uomini: turni preliminari (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele).

2,00 Pallavolo, fase a gironi uomini: Italia-Canada.

2,20 Canottaggio, batteria due senza donne (Kiri Tontodonati, Aisha Rocek).

2,30 Tiro con l’arco, gara a squadre mista: ottavi di finale Olanda-Italia (Mauro Nespoli, Chiara Rebagliati).

2,50 Canottaggio, batteria due senza uomini (Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo)

3,20 Canottaggio, batteria due di coppia pesi leggeri donne (Valentina Rodini, Federica Cesarini).

3,50 Canottaggio, batteria due di coppia pesi leggeri uomini (Stefano Oppo, Pietro Ruta).

4,00 Judo, 48 kg donne: turni preliminari (Francesca Milani).

4,00 Tennis, primo turno singolare uomini: Lorenzo Musetti vs. John Millman (Aus); Lorenzo Sonego vs. Taro Daniel (Jap); Fabio Fognini vs. Yuichi Sugita (Jap).

4,00 Tennis, primo turno singolare donne: Sara Errani vs. Anastasiya Pavlyuchenkova (Roc).

4,50 Canottaggio, batteria quattro senza uomini (Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

5,20 Taekwondo, ottavi di finale 58 kg uomini (Vito Dell’Aquila).

6,00 Tiro a segno, pistola 10 metri uomini (Paolo Monna).

10,00 Pugilato, primo turno 57 kg donne (Irma Testa).

10,00 Equitazione, qualificazione dressage individuale (Francesco Zaza).

10,30 Basket 3×3 donne, fase a gironi: Italia-Mongolia.

12,02 Nuoto, batterie 400 misti uomini (Pier Andrea Matteazzi, Alberto Razzetti).

12,25 Nuoto, batterie 100 farfalla donne (Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo).

12,30 Ginnastica artistica, qualificazioni uomini (Marco Lodadio, Ludovico Edalli).

12,38 Nuoto, batterie 400 stile libero uomini (Gabriele Detti, Marco De Tullio).

13,00 Softball, terza giornata fase a gironi: Giappone-Italia.

13,05 Nuoto, batterie 400 misti donne (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi).

13,25 Nuoto, batterie 100 rana uomini (Federico Poggio, Nicolò Martinenghi).

14,00 Tennistavolo, primo turno singolare donne: Debora Vivarelli vs. vincente turno preliminare.

14,25 Basket 3×3 donne, fase a gironi: Francia-Italia.

LE FINALI DEL 24 LUGLIO

3,45 Tiro a segno, carabina 10 metri donne (eventuale Ceccarello).

4,00 Ciclismo su strada, prova in linea uomini (Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali).

6,50 Sollevamento pesi, 49 kg donne.

8,30 Tiro a segno, pistola 10 metri uomini (eventuale Monna).

9,45 Tiro con l’arco, gara a squadre mista (eventuale Italia).

11,10 Judo, 48 kg donne (eventuale Milani).

11,10 Judo, 60 kg uomini.

13,45 Scherma, spada individuale donne (eventuali Fiamingo, Isola, Navarria).

14,15 Scherma, sciabola individuale uomini (eventuali Berrè, Curatoli, Samele).

14,30 Taekwondo, 49 kg donne.

14,45 Taekwondo, 58 kg uomini (eventuale Dell’Aquila).

