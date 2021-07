Tokyo 2020: Tifosi in delirio per oro canottaggio: Ci voleva Galeazzi

“Si sta allungando Giuseppe, sta tenendo Carmine, 42 colpi gli azzurri, 40 gli inglesi, li hanno sorpresi con questa partenza sparata, resiste Giuseppe, rinviene la Germania ma la prua è italiana e la prima a vincere davanti alla Germania dell’est, ci abbiamo creduto fino in fondo”. E’ lo storico commento di Giampiero Galeazzi all’oro alle Olimpiadi di Seul ’88 nel due con di canottaggio: Giuseppe e Carmine Abbagnale più il timoniere Peppiniello Di Capua.

I fratelloni di Castellammare che sono diventati leggenda come leggenda è diventata la telecronaca di Galeazzi. Un pensiero che è tornato a tutti in mente questa notte, quando le azzurre di Rodini e Cesarini hanno vinto in rimonta la medaglia d’oro nel canottaggio femminile.

Tifosi impazziti sui social: Mancava solo Galeazzi

Un’impresa che ha tenuto svegli tantissimi italiani, in delirio per il secondo oro della spedizione azzurra a Tokyo. Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno scritto la storia e hanno entusiasmato tutti. Unico piccolo rimpianto, a leggere le reazioni su twitter, l’assenza del commento di “Bisteccone”: “Buttate giù dal letto Gian Piero Galeazzi, e fategli commentare questo finale da cardiopalma” o anche: “Se c’era Galeazzi a commentare il doppio donne pesi leggeri, infartava in diretta” oppure: “Galeazzi sarebbe impazzito”.

Dici canottaggio olimpico e la memoria non può non andare alla storica voce di Galeazzi: “datemi questa gara col commento di Galeazzi e non chiedo altro” o anche “commentate da Galeazzi sarebbero state uno dei momenti più alti di sempre dell’Italia” e ancora: “ho pianto vedendo quella vittoria a Seul 88″.

Il web è a senso unico: “Vedendo la rimonta finale delle ragazze del 2 di coppia, non si può che pensare a che reazione avrebbe avuto Galeazzi. Sarebbe stato un epico momento sportivo” e ancora: “Ah cosa avrebbe combinato Galeazzi…..corde vocali lasciate lì” e infine: “Con tutto il rispetto per queste ragazze e ragazzi, ma senza le telecronache di Galeazzi il canottaggio non è più lo stesso”.

