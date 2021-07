Canottaggio, Rodini e Cesarini: “Una liberazione, ora siamo in pace”

C’è grandissima soddisfazione ed euforia nel mondo del canottaggio femminile italiano che questa notte è tornato a fregiarsi di un titolo olimpico dopo 21 anni e lo fa centrando anche la prima medaglia in assoluto del settore femminile. Le novelle olimpioniche sono Valentina Rodini e Federica Cesarini, che vincono nel doppio pesi leggeri femminile.

Federica Cesarini: “Io non ci ho capito niente, non sapevo neanche come ero arrivata. E’ stata una liberazione, ora posso dire di essere in pace. L’obiettivo era arrivare in finale, le donne hanno sempre fatto un po’ fatica alle Olimpiadi. Invece abbiamo portato a casa questa medaglia bellissima“.

Valentina Rodini: “Negli ultimi 5 colpi ci siamo rese conto che eravamo noi. Siamo state bravissime, un’ottima gestione di gara“.

OMNISPORT | 29-07-2021 06:25